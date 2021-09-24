Паршивлюк - четвёртый игрок в российской истории, который был капитаном и "Динамо", и "Спартака"

Фото инстаграм Сергея Паршивлюка

Защитник Сергей Паршивлюк накануне впервые получил капитанскую повязку в московском "Динамо".

32-летний футболист был капитаном "бело-голубых" в матче Кубка России против ставропольского "Динамо" (6:0).

Паршивлюк стал четвёртым игроком в современной российской истории, которому довелось "покапитанить" и в "Динамо", и в "Спартаке".

До него подобное удавалось только Юрию Ковтуну, Владимиру Бесчастных и Александру Самедову.

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