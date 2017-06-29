Паршивлюк: "Инициатором моего ухода из "Спартака" был Аленичев"
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал о том, почему он ушел из "Спартака".
"Хотел бы вернуться в "Спартак"? Я в "Спартаке" провел почти всю свою сознательную жизнь. Думаю, ответ очевиден.
Инициатива отчислить меня из "Спартака" шла от Аленичева. Закончился сезон позапрошлый, и после отпуска я узнал, что выставлен на трансфер и буду тренироваться со второй командой. С удивлением узнал, что по словам Аленичева я не нашел общего языка с коллективом. Я имел отличный контакт со всеми, в том числе и с легионерами, про большинство русских ребят речи даже не идет.
Почему Аленичев так себя повел? Думаю, это личная неприязнь ко мне. У меня был с ним конфликт когда-то, но мне казалось, мы его сгладили. События показали, что, видимо, с его стороны эта история не забыта. Что за конфликт? Не хотелось бы говорить об этом. Может быть, когда-то поделюсь, но лучше пусть это останется на его совести. В этой истории у каждого своя правда. Ни я, ни он теперь не в "Спартаке", - приводят слова Паршивлюка российские СМИ.
Напомним, что 28-летний Паршивлюк выступал за "Спартак" с 2007 по 2016 годы, провел за клуб 172 матча и забил 3 гола.
Не пропустите: Агент: "Тельо отказал "Спартаку" и "Зениту". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1
-
Второй или пятый? Сборные Германии и Испании разыграют титул чемпиона на молодежном Евро
-
Дневник Кубка Конфедераций: легкая прогулка Германии, супергол Фабиана и пляжный сезон в Сочи
-
Германия - Мексика - 4:1 (обзор)
-
Германия нокаутирует Мексику на "Фиште" и выходит в финал Кубка Конфедераций
Лента новостей
-
Топ-10 трансферов июня
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Перишича
-
Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча китайской лиги
-
Лебедев: "Мои слова в адрес Жиркова были неуважительными"
-
Роналду признан лучшим игроком ЛЧ по версии читателей Marca и La Gazzetta dello Sport
-
"Бавария" показала гостевую форму на следующий сезон
-
Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1
-
"Спартак" объявил об уходе Маурисио
-
"Хаддерсфилд" приобрел хавбека "Манчестер Сити" Муя
-
Данило согласился перейти в "Ювентус"
-
"Арсенал" хочет купить Беллараби
-
Дети Данни покинули академию "Зенита"
-
Бельгийский форвард Нгой может перейти в "Монако"
-
Пепе пройдет медобследование в ПСЖ
-
Раньери: "Смешно говорить о предательстве Доннаруммы"
-
Президент "Бетиса": "Если "Реалу" нужен Себальос, то пусть платит за него 15 миллионов евро"
-
Мотта покинет ПСЖ
-
Погба: "Манчестер Юнайтед" является худшей командой мира, но выиграл три трофея"
-
"Зенит" не интересуется Смоловым
-
Педро: "Барселона" теряет основы своей философии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14