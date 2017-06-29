Паршивлюк: "Инициатором моего ухода из "Спартака" был Аленичев"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал о том, почему он ушел из "Спартака".

"Хотел бы вернуться в "Спартак"? Я в "Спартаке" провел почти всю свою сознательную жизнь. Думаю, ответ очевиден.

Инициатива отчислить меня из "Спартака" шла от Аленичева. Закончился сезон позапрошлый, и после отпуска я узнал, что выставлен на трансфер и буду тренироваться со второй командой. С удивлением узнал, что по словам Аленичева я не нашел общего языка с коллективом. Я имел отличный контакт со всеми, в том числе и с легионерами, про большинство русских ребят речи даже не идет.

Почему Аленичев так себя повел? Думаю, это личная неприязнь ко мне. У меня был с ним конфликт когда-то, но мне казалось, мы его сгладили. События показали, что, видимо, с его стороны эта история не забыта. Что за конфликт? Не хотелось бы говорить об этом. Может быть, когда-то поделюсь, но лучше пусть это останется на его совести. В этой истории у каждого своя правда. Ни я, ни он теперь не в "Спартаке", - приводят слова Паршивлюка российские СМИ.

Напомним, что 28-летний Паршивлюк выступал за "Спартак" с 2007 по 2016 годы, провел за клуб 172 матча и забил 3 гола.

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