Паршивлюк: "Как может быть закономерным результат матча с "Амкаром"?"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала кубка России от пермского "Амкара".

"Как может быть результат закономерным, если у "Амкара" был один удар в створ и они забили с помощью рикошета? К сожалению, у нас не получилось решить исход встречи в основное время. Если бы мы знали ответ на вопрос, с чем связана череда неудач, то исправили бы ситуацию. Усердно работаем над решением проблем", - цитирует 28-летнего бека DonNews.

Напомним, "Амкар" обыграл "Ростов" в серии пенальти. | soccernews.ru