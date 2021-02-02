Паршивлюк назвал виновных в своем уходе из "Спартака"

Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал подробности о своем уходе из "Спартака" в 2016 году.

"Правда ли, что ветераны "Спартака" дали понять Каррере, что не хотят видеть меня в команде? Эта часть правдивая. Я не был свидетелем тех событий, но, по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза", - приводит слова Паршивлюка Sport24.

31-летний Паршивлюк является воспитанником "Спартака". Всего он провел за "красно-белых" 173 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне защитник сыграл за "Динамо" 16 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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