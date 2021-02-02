Паршивлюк назвал виновных в своем уходе из "Спартака"
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал подробности о своем уходе из "Спартака" в 2016 году.
"Правда ли, что ветераны "Спартака" дали понять Каррере, что не хотят видеть меня в команде? Эта часть правдивая. Я не был свидетелем тех событий, но, по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза", - приводит слова Паршивлюка Sport24.
31-летний Паршивлюк является воспитанником "Спартака". Всего он провел за "красно-белых" 173 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне защитник сыграл за "Динамо" 16 матчей и сделал 1 голевую передачу.
Не пропустите: Паршивлюк высказался о футболистах-геях. | http://soccernews.ru
главное
-
Президент "Реала" Флорентино Перес заразился коронавирусом
-
Месси принес "Барселоне" более 600 миллионов евро с 2017 года
-
Суарес на вершине Ла Лиги, Гвардиола оформил 500 победу в карьере, Почеттино впервые проиграл в ПСЖ: главные итоги футбольных выходных
-
Зидан может избежать увольнения из "Реала", но при одном условии
-
"Ротор" и "Крылья Советов" рискуют не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем
Лента новостей
-
В "Спартаке" прокомментировали будущее Виктора Мозеса
-
Президент "Реала" Флорентино Перес заразился коронавирусом
-
Каррера ответил Паршивлюку, обвинив футболиста во лжи
-
Месси принес "Барселоне" более 600 миллионов евро с 2017 года
-
Паршивлюк назвал виновных в своем уходе из "Спартака"
-
Дирк Кюйт покинул пост тренера "Фейеноорд"
-
"Милан" подписал венгерского таланта
-
Почеттино: "Если у меня появится возможность тренировать Месси, будет здорово"
-
Агент нападающего "Шеффилда" высказался об интересе со стороны ЦСКА
-
Суарес на вершине Ла Лиги, Гвардиола оформил 500 победу в карьере, Почеттино впервые проиграл в ПСЖ: главные итоги футбольных выходных
-
1
Зидан может избежать увольнения из "Реала", но при одном условии
-
"Ростов" поздравил Карпина с 52-летием
-
Паршивлюк высказался о футболистах-геях
-
"Ротор" и "Крылья Советов" рискуют не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем
-
Куман предпочел бы, чтобы Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико"
-
Малком по-русски сказал, что хочет вернуться в Санкт-Петербург
-
"Краснодар" отправил нападающего в аренду в датский клуб
-
"Эвертон" объявил о переходе форварда сборной Норвегии
-
Три клуба РПЛ рискуют не заявиться на следующий сезон
-
Хесе заключил контракт с клубом из Сегунды