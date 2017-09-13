Паршивлюк: "Не понимаю, почему Карпин никому не нужен"
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк заявил, что его удивляет невостребованность бывшего наставника "Спартака" Валерия Карпина.
"Чего не хватает Карпину, чтобы вернуться в тренерскую профессию? Ему как раз всего хватает. Не понимаю некоторых руководителей. Вот вылетает команда, а её тренер по-прежнему востребован. А специалист, с которым клуб дважды становился серебряным призёром, никому не нужен. По каким критериям происходит выбор? Видимо, люди решают свои задачи, менее амбициозные.
Уверен, Валерий Георгиевич хочет тренировать, тем более он это умеет и его способности могут пригодиться любому клубу РФПЛ. Он успешно проявил себя на телевидении, был одним из тех, кого действительно интересно слушать. Карпин настоящий профессионал, и у него получается всё, за что он берётся. С ним было комфортно работать – в правильном понимании этого слова. Когда нужно, он бывает жёстким, но всегда вдумчив, вникает в ситуацию. Валерий Георгиевич не просто делает свою работу, а живёт ею. Он всегда скажет тебе в лицо то, что думает, не станет ничего умалчивать за спиной", - приводят слова Паршивлюка российские СМИ.
Напомним, что последним клубом 48-летнего Карпина был "Армавир", из которого он был уволен в 2016 году.
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