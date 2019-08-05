Паршивлюк - о Шюррле: "Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда"

Игрок "Динамо" Сергей Паршивлюк, который до этого играл в "Спартаке", рассказал, что думает о новичке команды Андре Шюррле.

"Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда. Вышел игрок с определённым уровнем. Видно было, что человек не с луны приехал, а вышел игрок, который реально умеет играть в футбол. Ни больше, ни меньше. Ничего сверхъестественного быть не могло, потому что он только подписал контракт. Но видно, что у него есть класс. Думаю, он поможет "Спартаку", - сказал Паршивлюк.

Напомним, футболист перешел в "Спартак" несколько дней назад из "Боруссии". В матче 4-го тура РПЛ с "Динамо" игрок дебютировал.

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