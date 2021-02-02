Паршивлюк ответил Каррере, который обвинил его во лжи
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк прокомментировал слова бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, который обвинил его во лжи.
Паршивлюк ранее заявил, что Каррера прислушивался ко мнению ветеранов "Спартака", поэтому поспособствовал его уходу из команду. Итальянец в ответ на это заявил, что слова Паршивлюка являются лживыми.
"Мне удивительны комментарии Карреры после моего интервью, в котором я его даже не упоминал. Я его ни в чем не обвинял, не предъявлял никаких претензий. Массимо говорит, почему я молчал четыре года? Но это неправда, я об этом говорил уже неоднократно. Сор из избы выносить не хотел, но терпеть не могу, когда люди говорят неправду.
Есть фотографии, где я тренируюсь под руководством Карреры, а Массимо утверждает, что я уже был вне состава, когда он пришел. Я провел при нем несколько тренировок. Меня можно в чем угодно обвинять: что я плохой футболист, что я не соответствую уровню «Спартака» или что-то еще, но только не во лжи.
Да и есть интервью генерального директора Сергея Родионова, где он говорит, что вывести меня из состава — было решение Карреры", — приводит слова Паршивлюка Sport24.
31-летний Паршивлюк является воспитанником "Спартака". Всего он провел за "красно-белых" 173 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне защитник сыграл за "Динамо" 16 матчей и сделал 1 голевую передачу.
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