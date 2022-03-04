Паршивлюк поделился мнением о Захаряне
Фото инстаграм Сергея Паршивлюка
Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк ярко высказался о своём одноклубнике Арсене Захаряне.
"Это самый талантливый футболист, с которым я играл. Причём с огромным отрывом! Я после первой тренировки это понял. Ещё подумал: ведь я же был в академии "Спартака", которая считалась лучшей в России, и там играло много талантливых футболистов - но таких, как Заха, я реально никогда не встречал.
Честно, боюсь, что он словит "звездняк" на фоне трансферных слухов. Поэтому в команде его постоянно подкалываем на эту тему и говорим: меньше читай, надо продолжать работать и не опускать планку. Плюс, Арсен сам должен понимать, что в тех же "Дортмундах" и "Реалах" таких как он, возможно, не один и не два", - сказал Паршивлюк.
В текущем сезоне Захарян сыграл за "Динамо" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
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