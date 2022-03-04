Паршивлюк порассуждал о причинах провала Эмери в "Спартаке"
Фото инстаграм Сергея Паршивлюка
Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк поделился воспоминаниями о совместной работе с Унаи Эмери в "Спартаке".
"Успехи Эмери после "Спартака" точно не удивили. Его подход к работе, профессионализм и погружение в процесс просто поражали! Да, возникли проблемы с адаптацией, незнанием языка и менталитетом.
Плюс в "Спартаке" были определённые футболисты с большим эго, которые не видели в Эмери того, кем он является сейчас. В итоге всё вылилось в такой результат. Но именно по задаткам, требованиями и тому, как он выстраивал команду, я был уверен: это очень сильный тренер", - сказал Паршивлюк.
50-летний Эмери возглавлял "Спартак" с июня по ноябрь 2012 года. После "красно-белых" он тренировал "Севилью", "Арсенал" и ПСЖ. С лета 2020-го работает в "Вильярреале".
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