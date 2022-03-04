Паршивлюк порассуждал о причинах провала Эмери в "Спартаке"

Фото инстаграм Сергея Паршивлюка

Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк поделился воспоминаниями о совместной работе с Унаи Эмери в "Спартаке".

"Успехи Эмери после "Спартака" точно не удивили. Его подход к работе, профессионализм и погружение в процесс просто поражали! Да, возникли проблемы с адаптацией, незнанием языка и менталитетом.

Плюс в "Спартаке" были определённые футболисты с большим эго, которые не видели в Эмери того, кем он является сейчас. В итоге всё вылилось в такой результат. Но именно по задаткам, требованиями и тому, как он выстраивал команду, я был уверен: это очень сильный тренер", - сказал Паршивлюк.

50-летний Эмери возглавлял "Спартак" с июня по ноябрь 2012 года. После "красно-белых" он тренировал "Севилью", "Арсенал" и ПСЖ. С лета 2020-го работает в "Вильярреале".

Не пропустите: Николсон - первый игрок "Спартака", оформивший хет-трик на "Открытие Арене". | http://soccernews.ru