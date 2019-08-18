Паршивлюк рассказал о своем уходе из "Спартака"



Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал, почему он ушел из "Спартака" несколько лет назад.

"Думаю, травмы не имели никакого отношения к моему уходу из "Спартака". За год до этого я отыграл сезон, забил два гола, отдал четыре голевые передачи, вызывался в сборную. Говорить о травмах в контексте того времени неправильно. Это был конфликт, который перерос в нечто большее. На этом фоне оставалось выбрать - либо я, либо он. Понятно, что тренер на первом месте", - приводят слова Паршивлюка российские СМИ.

Паршивлюк покинул "Спартак" в 2016 году. В тот момент главным тренером команды был Дмитрий Аленичев.

30-летний Паршивлюк является воспитанником "Спартака" и выступал за "красно-белых" на протяжении 10 лет. Всего за московский клуб он провел 173 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 16 результативных передач.

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