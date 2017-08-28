Паршивлюк: "Ростов" ехал в Петербург за очками"



Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк остался доволен выездной ничьей с "Зенитом" (0:0) в гостевом матче 8-го тура чемпионата России.

"Такой резвый старт "Ростова" не стал сюрпризом, у нас собраны хорошие футболисты, тренер квалифицированный, отсюда и результат. Тяжелая игра, непростой соперник. Довольны, что взяли очко. Конечно, приезжали не за ничьей, хотели выиграть, но, в принципе, довольны. Тем более в концовке вообще могли проиграть. У "Ростова" были подходы, мы не приехали сюда отбиваться, как некоторые думали. В Петербург приехали за очками, получилось так, как получилось", - приводят слова Паршивлюка российские СМИ.

Напомним, что после 8-го тура "Ростов" занимает третье место в Премьер-лиге.

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