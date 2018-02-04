Паршивлюк: "Требования Карпина такими же, как были в "Спартаке"

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Паршивлюк: "Требования Карпина такими же, как были в "Спартаке"
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал о работе под руководством главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

"Сразу было понимание того, что ждет команду. Как только узнал о назначении, сразу написал смс с поздравлением. Стало спокойно, что у нас есть тренер. Не было «качелей» — кто будет тренером, как мы будем готовиться, что будем делать дальше.

Было интересно, поменялся ли Валерий Георгиевич. В принципе, требования остались все те же. Как в плане быта, так и в плане тренировочного процесса, подготовки. Поэтому все знакомо, все понятно. Остается только выполнять", - приводит слова Паршивлюка официальный сайт клуба.

Карпин возглавил "Ростов" в конце декабря 2017 года. Ранее он работал с Паршивлюком, когда тренировал "Спартак".

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