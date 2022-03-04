Паршивлюк вспомнил, как Шварц кричал на него в душевой

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Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте с главным тренером команды Сандро Шварцем.

"Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. И это, конечно, было неправильно. В перерыве Шварц завёл меня в душевую и начал кричать: "Ты не имеешь права так делать!". Я пытался что-то сказать, но его было не остановить.

Ох! На следующий день мы поговорили и друг друга поняли. У нас с Сандро очень правильные отношения. Знаю, что он видит во мне помощника: я для него как проводник идей и мыслей в коллективе; человек, который перед игрой может произнести мотивационную речь, подбодрить тех же Заху с Тюкой [Захаряна с Тюкавиным].

Поэтому с моей стороны, конечно, было некорректно подавать такой пример, после которого все остальные могли подумать: "А-а, то есть так можно?". Мы всё обсудили, каждый сделал выводы - такого больше не повторялось. Но тот случай я запомнил на всю жизнь", - сказал Паршивлюк.

"Динамо" идёт на втором месте в таблице РПЛ после 19 туров. Отставание от лидирующего "Зенита" - 2 очка.

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