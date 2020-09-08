Партей хочет заключить новый контракт с "Атлетико"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей заинтересован в подписании нового соглашения с клубом.

По информации Marca, футболист хочет повышения зарплаты. Кроме того, у него нет желания менять команду.

"Матрасники", в свою очередь, пока не готовы к переговорам с ганцем, который в начале года предложение клуба отклонил.

За ситуация Партея в "Атлетико" следят "Ювентус" и "Арсенал". Отступные в контракте хавбека - 50 миллионов евро.

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