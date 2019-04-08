Партей не собирается в "Манчестер Юнайтед"

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Партей не собирается в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Атлетико" Томас Партей прокомментировал свое будущее.

"Моя карьера началась в "Атлетико" и я никуда не собираюсь уходить. Сейчас я только хочу приносить пользу команде", - приводит слова Партея Tuttomercatoweb.

Ранее интерес к 25-летнему африканцу проявлял "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне на счету Партея три забитых мяча и пять результативных передач в 37 играх.

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