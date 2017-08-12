"Партик" – "Селтик" - 0:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура чемпионата Шотландии между "Партиком" и "Селтиком".
Не пропустите: "Селтик" одержал минимальную победу над "Партиком". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бордовый" старт чемпиона: "Челси" на своем поле принимает "Бернли"
-
Во втором туре "Халл Сити" Слуцкого сыграет против аутсайдера Чемпионшипа
-
Выезд в пригород Лондона: в рамках первого тура "Ливерпуль" навестит "Уотфорд"
-
"Спартак" встретится с ЦСКА в главном дерби страны
-
Премьер-Лига во всей красе: в сверхрезультативном матче "Арсенал" перестрелял "Лестер"
Лента новостей
-
Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"
-
Шекспир: "Поражение от "Арсенала" не ударит по "Лестеру"
-
"Утрехт" арендовал форварда ПСЖ
-
Венгер: "Футболисты "Арсенала" проявили характер в матче с "Лестером"
-
Ляказетт стал седьмым игроком в истории, забившим в дебютном матче АПЛ
-
Карпин может возглавить "Анжи"
-
"Бордовый" старт чемпиона: "Челси" на своем поле принимает "Бернли"
-
"Карлсруэ" – "Байер" - 0:3 (обзор)
-
Во втором туре "Халл Сити" Слуцкого сыграет против аутсайдера Чемпионшипа
-
"Валенсия" - "Аталанта" - 1:2, "Малага" - "Вильярреал" - 1:0 (обзоры)
-
Выезд в пригород Лондона: в рамках первого тура "Ливерпуль" навестит "Уотфорд"
-
"Спартак" встретится с ЦСКА в главном дерби страны
-
"Спортинг" – "Витория Сетубал" - 1:0 (обзор)
-
"Партик" – "Селтик" - 0:1 (обзор)
-
"Торино" – "Трапани" - 7:1 (обзор)
-
Товарищеские матчи: "Валенсия" проиграла "Аталанте", "Малага" сильнее "Вильярреала"
-
Лиссабонский "Спортинг" вырвал победу над "Виторией Сетубал"
-
Кубок Германии: "Байер" с трудом прошёл "Карлсруэ" и другие результаты
-
"Истанбул" – "Бурсаспор" - 1:0 (обзор)
-
"Ден Хааг" – "Утрехт" - 0:3 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25