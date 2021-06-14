Партик Шик прокомментировал свой гол с центра поля в ворота Шотландии на Евро-2020

Теги чемпионат европыпатрик шикчехия

Партик Шик прокомментировал свой гол с центра поля в ворота Шотландии на Евро-2020Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик поделился впечатлениями после матча Евро-2020 с Шотландией (2:0). Он сделал дубль, забив второй мяч ударом с центра поля.

"Играть против нас всегда сложно — у нас в команде много трудолюбивых игроков. Шотландия была непростым соперником. Но мы были готовы к их тактическому рисунку".

Второй гол? Я видел, что он вышел из ворот. Еще в первом тайме я отметил для себя, что такая ситуация может возникнуть. Я внимательно наблюдал, где он стоит", — цитирует Шика официальный сайт УЕФА.

Также не пропустите: Рауль Рианчо возглавит юрмальский "Спартак"/Автор неизвестен
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Астролог рассказал о дружбе с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини

Астролог рассказал о дружбе с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов