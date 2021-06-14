Партик Шик прокомментировал свой гол с центра поля в ворота Шотландии на Евро-2020

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик поделился впечатлениями после матча Евро-2020 с Шотландией (2:0). Он сделал дубль, забив второй мяч ударом с центра поля.

"Играть против нас всегда сложно — у нас в команде много трудолюбивых игроков. Шотландия была непростым соперником. Но мы были готовы к их тактическому рисунку".

Второй гол? Я видел, что он вышел из ворот. Еще в первом тайме я отметил для себя, что такая ситуация может возникнуть. Я внимательно наблюдал, где он стоит", — цитирует Шика официальный сайт УЕФА.

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