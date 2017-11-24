"Партизан" добился победы над "Янг Бойз" и вышел в плей-офф Лиги Европы

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"Партизан" добился победы над "Янг Бойз" и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Партизан" на своем поле победил "Янг Бойз". В первом тайме соперники обменялись голами. Отличились Леандр Тавамба и Муми Нгамале. Но во второй половине победу сербам принес Огнен Ожегович. Благодаря этой победе "Партизан" обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.

"Партизан" Сербия – "Янг Бойз" Швейцария - 2:1 (1:1)
Голы: Тавамба, 12 - 1:0, Нгамале, 25 - 1:1, Ожегович, 53 - 2:1

"Партизан": Стойкович, Митрович, Милетич, Вуличевич, Бильер, Евтович, Милетич, Пантич (Илич, 82), Янкович, Тавамба (Остоич, 89), Ожегович (Радин, 79).

"Янг Бойз": фон Балльмос, Нуху, Бенито, Мбабу, Вютрих (Фасснахт, 83), Эбишер, Соу, Сулеймани, Ассале, Нсаме (Оаро, 66), Нгамале.

Положение команд: Динамо Киев - 10, Партизан - 8, Шкендербеу - 5, Янг Бойз - 3.

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