"Партизан" и "Копенгаген" одержали выездные победы в ЛЕ

В рамках первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы сербский "Партизан" и "Копенгаген" обыграли соответственно "Норшеллан" и софийский ЦСКА.

"Норшеллан" - "Партизан" - 1:2

Голы: Гомеш, 10 - 0:1, Закарич, 64 - 0:2, Расмуссен, 71 - 1:2.

ЦСКА - "Копенгаген" - 1:2

Голы: Мауридеш, 15 - 1:0, Вавро, 64 - 1:1, Кодро, 74 - 1:2 (пенальти).

Удаление: Чорбаджийски, 41 (ЦСКА).

Напомним, ранее свой матч доиграли "Штурм" и АЕК. | soccernews.ru