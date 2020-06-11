"Партизан" обыграл "Црвену Звезду" в полуфинале Кубка Сербии благодаря голу экс-игрока ЦСКА

"Партизан" стал финалистом Кубка Сербии благодаря победе в дерби с "Црвеной Звездой" со счётом 1:0.

Единственный гол в полуфинальном матче турнира забил бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо. Он отличился на 58-й минуте.

В финале Кубка "Партизан" встретится с "Войводиной". Решающий поединок запланирован на 24 июня.

Не пропустите: Путь от интереса со стороны "Баварии" до провалов в составе аутсайдера Бундеслиги: история Кевина Фогта вас впечатлит! | http://soccernews.ru