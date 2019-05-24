"Партизан" одолел "Црвену Звезду" и в 7-й раз выиграл Кубок Сербии

"Партизан" в четвёртый раз подряд стал обладателем Кубка Сербии.

В финале турнира "чёрно-белые" минимально обыграли "Црвену Звезду". Единственный гол на 14-й минуте забил защитник Боян Остоич.

"Црвена Звезда" - "Партизан" - 0:1

Гол: Остоич, 14 - 0:1.

Стоит отметить, что "Партизан" выиграл Кубок Сербии в 7-й раз в истории, у "Црвены Звезды" - 3 триумфа.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2007-2011). | http://soccernews.ru