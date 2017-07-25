"Партизан" проиграл "Олимпиакосу" в квалификации Лиги чемпионов

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"Партизан" проиграл "Олимпиакосу" в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Партизан" на своем поле уступил "Олимпиакосу".

"Партизан" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:3 (1:1)
Голы: Эль-Фарду бен Набуан, 6 - 0:1, Тавамба, 10 - 1:1, Эль-Фарду бен Набуан, 56 - 1:2, Эменике, 90 - 1:3

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