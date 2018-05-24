"Партизан" стал обладателем Кубка Сербии

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"Партизан" стал обладателем Кубка Сербии

В финальном матче Кубка Сербии "Партизан" победил "Младость" со счётом 2:1.

Белградская команда выиграла этот трофей в третий раз подряд и в шестой раз в истории.

Напомним, что чемпионскую гонку в этом сезоне "Партизан" проиграл "Црвене Звезде". 

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