"Партизан" сыграл вничью с "Будучностью", но добыл путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Партизан" на выезде сыграл вничью с "Будучностью" и по сумме двух встреч вышел в следующую стадию турнира.

"Будучность" – "Партизан" - 0:0 (результат первого матча - 0:2)

"Будучность": Миятович, Митрович, Симович, Миркович, Распопович, Терзич, Влаисавлевич, Хочко, Тучевич, Никач, Цамай.



"Партизан": Кляйич, Чиркович, Вуличевич, Остоич, Бильер, Леонардо, Джюричкович, Янкович, Милетич, Косович, Джурджевич.

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