Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход игрока в ПСЖ

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Контракт Месси с ПСЖ находится под угрозой блокировки.

Партнеры каталонского клуба подали заявление в Апелляционный суд Парижа.

В Европейскую комиссию была подана жалоба на то, что возможный контракт, который Лео может подписать с Пари Сен-Жермен, не будет зарегистрирован.

И оно основано на экономических фактах. Процент траты денег на з/п по сравнению с общим доходом у ПСЖ несколько хуже, чем у "Барселоны". В сезоне 2019/20 соотношение между заработной платой и доходами парижской команды составляло 99%, в то время как у «Барсы» – 54%. Хуан Бланко, адвокат и по совместительству член сосьос "Барселоны" подал в суд Парижа.

Таким образом, и после прощальной пресс-конференции Лео Месси, сосьос намерены блокировать официальное оформление возможного контакта между аргентинцем и парижским клубом, основываясь на ФФП. Таким образом, если Месси намеревается подписать контракт с ПСЖ, во Франции должны быть приняты незамедлительные меры предосторожности для блокирования контракта.

Газета MARCA сообщает, что апелляция подана. В сезоне 2019/20 ПСЖ не соблюдали два экономических соотношения.

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