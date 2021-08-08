Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход игрока в ПСЖ

1 Теги лионель мессипсжбарселонатрансферы

Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход игрока в ПСЖФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Контракт Месси с ПСЖ находится под угрозой блокировки.

Партнеры каталонского клуба подали заявление в Апелляционный суд Парижа.

В Европейскую комиссию была подана жалоба на то, что возможный контракт, который Лео может подписать с Пари Сен-Жермен, не будет зарегистрирован. 

И оно основано на экономических фактах. Процент траты денег на з/п по сравнению с общим доходом у ПСЖ несколько хуже, чем у "Барселоны". В сезоне 2019/20 соотношение между заработной платой и доходами парижской команды составляло 99%, в то время как у «Барсы» – 54%. Хуан Бланко, адвокат и по совместительству член сосьос "Барселоны" подал в суд Парижа. 

Таким образом, и после прощальной пресс-конференции Лео Месси, сосьос намерены блокировать официальное оформление возможного контакта между аргентинцем и парижским клубом, основываясь на ФФП. Таким образом, если Месси намеревается подписать контракт с ПСЖ, во Франции должны быть приняты незамедлительные меры предосторожности для блокирования контракта.

Газета MARCA сообщает, что апелляция подана. В сезоне 2019/20 ПСЖ не соблюдали два экономических соотношения. 

Также не пропустите: Месси попрощался с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Переход Неймара доказал, что шейхи могут всё! Так что навряд что с этого роя что-нибудь получится )))))))))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов