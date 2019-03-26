Пас пяткой Ахметова - самое красивое действие дня в отборе к Евро-2020

Теги россияильзат ахметовказахстанденис черышев

Пас пяткой Ахметова - самое красивое действие дня в отборе к Евро-2020

УЕФА назвал лучший скилл дня во втором отборочном туре Евро-2020. Им стал пас полузащитника сборной России Ильзата Ахметова в матче с Казахстаном (4:0). 

На 52-й минуте футболист с центра поля отдал передачу пяткой на полузащитник Денис Черышев, после прострела которого нападающий Артем Дзюба забил третий гол за национальную команду.

После двух туров сборная России набрала 4 балла и заняла второе место в турнирной таблице группы I.

В следующем туре подопечные Черчесова встретятся с Сан-Марино и Кипром. Матчи состоятся в июне 2019 года.

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