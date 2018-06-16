Пашалич и Максимович покидают "Спартак", будущее Промеса под вопросом
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прояснил ситуацию с уходом из клуба некоторых игроков.
"Пашалич и Максимович покидают "Спартак". Промес? На сегодняшний день у меня нет информации о том, что он уходит. Но ведь впереди ещё почти всё лето - как сейчас можно предсказать все нюансы трансферных сделок на европейском рынке?" - сказал Каррера.
Напомним, что Пашалич и Максимович были арендованы "Спартаком" у "Челси" и "Наполи" соответственно, а на Промеса претендуют "Интер", "Рома" и клубы АПЛ.
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|О
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|30
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|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
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|Динамо Москва
|30
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|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
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|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13