Пашалич и Максимович покидают "Спартак", будущее Промеса под вопросом

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прояснил ситуацию с уходом из клуба некоторых игроков.

"Пашалич и Максимович покидают "Спартак". Промес? На сегодняшний день у меня нет информации о том, что он уходит. Но ведь впереди ещё почти всё лето - как сейчас можно предсказать все нюансы трансферных сделок на европейском рынке?" - сказал Каррера.

Напомним, что Пашалич и Максимович были арендованы "Спартаком" у "Челси" и "Наполи" соответственно, а на Промеса претендуют "Интер", "Рома" и клубы АПЛ.

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