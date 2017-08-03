Пашалич: "Конте пожелал мне всего самого наилучшего в "Спартаке"

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Пашалич: "Конте пожелал мне всего самого наилучшего в "Спартаке"
Хорватский полузащитник "Спартака" Марио Пашалич заявил, что главный тренер "Челси" Антонио Конте одобрил его переход в стан "красно-белых".

"Разговаривал ли я с Конте? Да, мы пообщались, он пожелал мне всего самого наилучшего. Сказал, что я сделал отличный выбор. Дополнительным фактором было то, что он очень рекомендовал поработать под началом Массимо Карреры. Не будем забывать тот факт, что благодаря тесному сотрудничеству между двумя тренерами, Конте сможет отслеживать мой прогресс в "Спартаке", - приводит слова Пашалича официальный сайт клуба.

Напомним, что "Спартак" арендовал 22-летнего Пашалича у "Челси" на год без права выкупа.

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