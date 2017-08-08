Пашалич: "Матч с "Зенитом" вышел не лучшим для меня"

Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич высказался о своей игре в матче против питерского "Зенита".

"Матч с "Зенитом" получился не лучшим для меня. К сожалению, в футболе порой случаются такие матчи. Но в футболе всегда есть шанс не концентрироваться на плохих матчах. Мы можем поправить ситуацию завтра, если выиграем у "Арсенала". Это новый шанс для нас", - цитирует 22-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Мутко высказался о неудачах "Спартака". | soccernews.ru