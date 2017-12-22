Пашалич может перейти в "Галатасарай"

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Пашалич может перейти в "Галатасарай"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич может продолжить карьеру в Турции, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, купить 22-летнего футболиста хочет "Галатасарай". Турецкий клуб намерен в ближайшие дни начать переговоры с "Челси", которому принадлежат права на хорвата.

В этом сезоне Пашалич сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

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