Пашалич может попасть в заявку "Спартака" на матч с "Зенитом"

"Спартак" форсирует подписание хорватского полузащитника "Челси" Марио Пашалича, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" намерены завершить сделку по аренде игрока как можно скорее, чтобы заявить его на матч четвертого тура чемпионата России против "Зенита".

Напомним, что "Спартак" арендует 22-летнего Пашалича на год без права выкупа.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 6 августа.

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