Пашалич определился с игровым номером в "Спартаке"

Новоиспеченный полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич определился с игровым номером в своей новой команде.

Как информирует официальный твиттер чемпиона России, 22-летний хавбек уже принял участие в сегодняшней тренировке "красно-белых" и познакомился с новыми партнерами. Также хорват выбрал себе игровой номер:

Напомним, Нобоа назвал самых опасных игроков "Спартака". | soccernews.ru