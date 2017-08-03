Пашалич поделился мнением о своём переходе в "Спартак"

Новичок московского "Спартака" Марио Пашалич высказался по поводу своего перехода в российский клуб.

"Я хотел бы оставить в "Спартаке" такой же яркий след, как и мой соотечественник, знаменитый вратарь Стипе Плетикоса" - цитирует 22-летнего хорвата сообщество "красно-белых" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, что Пашалич присоединился к "Спартаку" на правах аренды без права выкупа.

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