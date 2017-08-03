Пашалич поделился мнением о своём переходе в "Спартак"

Теги марио пашаличспартак москва

Пашалич поделился мнением о своём переходе в "Спартак"

Новичок московского "Спартака" Марио Пашалич высказался по поводу своего перехода в российский клуб.

"Я хотел бы оставить в "Спартаке" такой же яркий след, как и мой соотечественник, знаменитый вратарь Стипе Плетикоса" - цитирует 22-летнего хорвата сообщество "красно-белых" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, что Пашалич присоединился к "Спартаку" на правах аренды без права выкупа.

Не пропустите: Пашалич определился с игровым номером в "Спартаке". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 3 6
6 Уфа 3 5
7 Спартак Москва 3 5
8 Урал 3 5
9 Ростов 3 4
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 3 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов