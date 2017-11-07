Пашалич получил вызов в сборную Хорватии

Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич, права на которого принадлежат лондонскому "Челси", получил вызов в сборную Хорватии, информирует Р-Спорт.

Таким образом, 22-летний хавбек может помочь своей национальной команде пробиться на Чемпионат Мира в Россию.

Напомним, соперником сборной Хорватии по стыковым матчам за право сыграть на Мундиале являются греки.

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