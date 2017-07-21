Пашалич прибудет в стан "Спартака" в начале августа

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Пашалич прибудет в стан "Спартака" в начале августаПолузащитник лондонского "Челси" Марио Пашалич прибудет в стан московского "Спартака" в начале августа, информирует ПроСпартак.

По сведениям источника, стороны договорились о том, что 22-летний хавбек присоединится к "красно-белым", которые ранее согласовали переход серба на правах аренды сроком на один год, уже после завершения азиатского сбора "аристократов".

Напомним, "Спартак" намерен усилиться форвардом сборной Германии. | soccernews.ru

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