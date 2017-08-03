Пашалич прибыл в Москву

Новичок "Спартака" хорватский полузащитник Марио Пашалич прибыл в аэропорт Шереметьево.

Вместе с футболистом в Россию прибыли агент, девушка и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

В ближайшее время игрок пройдет медобследование и присоединиться к команде.

22-летний футболист "Челси" подписал с москвичами годичное арендное соглашение.

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