Пашалич: "Спартак" называют российским "Реалом"

Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич высказался о своем переходе в стан "красно-белых".

"Монако" возвращается в старые добрые времена, когда там играли Анри и Пршо. "Милан" - это "Милан", один из трех крупнейших клубов Европы, но "Спартак" не отстает, команду называют российским "Реалом". У меня появилась возможность сыграть в Лиге Чемпионов, так что не было никакой дилеммы, соглашаться на предложение или нет. Я доволен своей карьерой. Каждый год делаю шаг вперед, но я не ожидал, что так часто будут меняться клубы, лиги и страны", - цитирует 22-летнего хавбека 24sata.hr.

Напомним, сегодня "Спартак" сыграет против "Марибора". | soccernews.ru