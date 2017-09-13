Пашалич: "Спартак" называют российским "Реалом"

Теги марио пашаличспартак москвареал мадрид

Пашалич: "Спартак" называют российским "Реалом"Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич высказался о своем переходе в стан "красно-белых".

"Монако" возвращается в старые добрые времена, когда там играли Анри и Пршо. "Милан" - это "Милан", один из трех крупнейших клубов Европы, но "Спартак" не отстает, команду называют российским "Реалом". У меня появилась возможность сыграть в Лиге Чемпионов, так что не было никакой дилеммы, соглашаться на предложение или нет. Я доволен своей карьерой. Каждый год делаю шаг вперед, но я не ожидал, что так часто будут меняться клубы, лиги и страны", - цитирует 22-летнего хавбека 24sata.hr.

Напомним, сегодня "Спартак" сыграет против "Марибора". | soccernews.ru

комментарии
Спартак Гавно

Шта? вам до Реала как до луны пешком!!

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Strateg

Немного упоролся по ходу)

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