Пашалич: "Спартак" - величайший клуб"

Новоиспеченный полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич прокомментировал свой переезд в Россию.

"Безусловно, я испытал счастье, подписав контракт со "Спартаком". Вторым чувством было то, что я принял серьезный вызов, поскольку многое знаю о "Спартаке", об истории команды. Понимаю, что это величайший клуб на территории России. Поэтому для меня серьезным вызовом будет влиться в команду, занять здесь свое место и помочь клубу выиграть чемпионат России во второй раз подряд. Считаю, что защита титула - это очень важная задача для всего коллектива", - цитирует 22-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Пашалич определился с игровым номером в "Спартаке". | soccernews.ru