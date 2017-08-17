Пашалич: "Тягаться с "Зенитом" будет нелегко"

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Пашалич: "Тягаться с "Зенитом" будет нелегко"Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич высказался о конкуренции своей команды с питерским "Зенитом".

"Спартак" выиграл чемпионат впервые за 16 лет, поэтому у всех, конечно, появился аппетит. Нашей целью является защита титула, в худшем случае - место в Лиге Чемпионов. Будет нелегко, поскольку у "Зенита" уже есть преимущество в восемь очков. Они потратили на новичков 80 миллионов евро, а "Спартак" усилился только мной. Но мы, безусловно, станем сильнее, когда закончится переходный период", - цитирует 22-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" близок к подписанию форварда "Милана". | soccernews.ru

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