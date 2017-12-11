Пашалич: "У меня не все получилось в "Спартаке"

Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич, права на которого принадлежат лондонскому "Челси", оценил свое выступление за "красно-белых".

"Первая половина сезона в России подошла к концу, мы уезжаем в отпуск, это немного странно для меня, но в Италии у нас тоже был перерыв, однако в России он - более длительный, но это поможет мне восстановиться. У меня не все получилось в "Спартаке", потому что ушло какое-то время на адаптацию, но я постепенно вхожу в коллектив. Очень сложно ощущать себя игроком другого клуба, потому что тяжело привыкнуть к одному месту, а потом приходится что-то менять", - цитирует 22-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, "Спартак" узнал своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы. | soccernews.ru