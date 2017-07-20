Пашалич вскоре прилетит в Москву

Хавбек лондонского "Челси" Марио Пашалич в ближайшее время станет игроком "Спартака".

Как сообщают российские СМИ, вскоре 22-летний хорват прилетит в Москву, чтобы оформить свой переход в стан "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" арендует Пашалича на один сезон.

Не пропустите: Плетикоса: "Пашалич хочет поиграть в России". | http://soccernews.ru