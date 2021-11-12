Пашалич ярко высказался о матче Хорватия - Россия
Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич порассуждал о грядущей игре 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против России.
В очном матче команды определят обладателя прямой путёвки на ЧМ-2022. Россиян устроит победа или ничья, хорватов - только победа.
"Ожидаю осторожности россиян с первых минут, поскольку их устраивает ничья. Но не думаю, что они будут обороняться все 90 минут. Соперник будет стараться создавать моменты у наших ворот. Главное - сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться начала поединка. Все обожают большие матчи. Думаю, будет отличная атмосфера. Не терпится показать, что мы лучше России, и завоевать путёвку в Катар", - сказал Пашалич.
Сборные Хорватии и России сыграют в Сплите в ближайшее воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: Тренер сборной Хорватии удивлён результатами России в квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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