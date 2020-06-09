Пашинин вернулся к "Локомотиву" на сборе в Баковке

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Пашинин вернулся к "Локомотиву" на сборе в Баковке

Старший тренер "Локомотива" Олег Пашнин присоединился к команде во время тренировки на базе в Баковке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист пропустил начало тренировочного сбора из-за болезни.

Пашнин присоединился в "Локомотиву" в 2015 году. Также он входил в тренерский штаб Семина в 2009 - 2010 годах.

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