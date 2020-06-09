Пашинин вернулся к "Локомотиву" на сборе в Баковке

Старший тренер "Локомотива" Олег Пашнин присоединился к команде во время тренировки на базе в Баковке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист пропустил начало тренировочного сбора из-за болезни.

Олег Пашинин присоединился к команде в Баковке!



Начало сбора он пропустил из-за болезни. pic.twitter.com/jpDFa0Tw6X — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 9, 2020

Пашнин присоединился в "Локомотиву" в 2015 году. Также он входил в тренерский штаб Семина в 2009 - 2010 годах.

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