Пассарелла - о выступлениях Месси за сборную Аргентины: "В "Барселоне" у него совсем другое отношение к делу"

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Пассарелла - о выступлениях Месси за сборную Аргентины: "В "Барселоне" у него совсем другое отношение к делу"

Экс-капитан сборной Аргентины Даниэль Пассарелла дал оценку игре форварда "Барселоны" Лионеля Месси в составе "альбиселесте".

"Месси - блестящий футболист. Он способен многое дать любой команде. Но в "Барселоне" у него совсем другое отношение к делу. Там он лучше, чем в сборной. Возможно, Лео не чувствует лёгкости. Мне кажется это связанно с тем, что он чувствует внутри", - приводит слова Пассареллы Marca.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 129 матчей и забил 65 голов.

После ЧМ-2018 нападающий взял паузу в международной карьере и вернулся только в марте. 31-летний футболист принял участие в товарищеском матче с Венесуэлой, в котором "бело-голубые" проиграли со счётом 1:3.

Не пропустите: Месси не будет участвовать в матче с Марокко. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ты прав Писюрелла, в Барселоне половина игроков звёзды первой величины, а в сборной Аргентины одни лузеры. А футбол, это командная игра - сказал Великий Пеле, который выиграл три титула Чемпионатов мира, и ни разу не стал главным голеадором!

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