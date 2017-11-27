Пасторе: "Чемпионат ПСЖ еще не выиграл, но мы сильно приблизились к этому"

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе подвел итоги матча с "Монако", который прошел в рамках 14-го тура чемпионата Франции.

Парижане выиграли игру со счетом 2:1.

"Чемпионат еще не выигран, но мы сильно приблизились к этому. Мы выиграли у лучшей команды во Франции после "ПСЖ". Хорошо иметь задел в 9 очков, но мы должны стараться упрочить лидерство как можно больше, так как в прошлом сезоне нам не удалось выиграть чемпионат. Все привыкают к тому, чтобы мы выигрываем со счетом 4:0, 5:0, сегодня этого сделать не удалось, но мы выиграли матч, это важно.

Конечно, лично мне хочется больше играть. Я уже говорил, что буду думать о своем будущем зимой, но сейчас главное - пытаться помочь команде в течение десяти минут, которые провожу на поле.

Мбаппе молод, сегодня он упустил три - четыре момента, но он исправится в следующих играх. | http://soccernews.ru