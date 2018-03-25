Пасторе: "Думаю, что Неймар не уйдёт из ПСЖ"

Теги псжхавьер пасторе неймар

Пасторе: "Думаю, что Неймар не уйдёт из ПСЖ"

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе высказался по поводу слухов, согласно которым форвард парижан Неймар хочет покинуть клуб.

"Когда Неймар перешёл в ПСЖ, он был очень доволен. Конечно, этот клуб не "Барселона". Играть на стадионах в Испании, и во Франции - разные вещи.  Но я думаю, что он не уйдёт. Я вижу это как игру в медиа, чем реальное желание" - цитирует Пасторе Marca.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара летом 2017 года у "Барселоны" за 222 миллиона евро, однако футболист недоволен уровнем чемпионата Франции и многими другими факторами, в связи с чем задумывается о возвращении в Испанию.

Не пропустите: Пуйоль: "Не вижу проблемы в переходе Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов