Пасторе: "Думаю, что Неймар не уйдёт из ПСЖ"
Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе высказался по поводу слухов, согласно которым форвард парижан Неймар хочет покинуть клуб.
"Когда Неймар перешёл в ПСЖ, он был очень доволен. Конечно, этот клуб не "Барселона". Играть на стадионах в Испании, и во Франции - разные вещи. Но я думаю, что он не уйдёт. Я вижу это как игру в медиа, чем реальное желание" - цитирует Пасторе Marca.
Напомним, что ПСЖ купил Неймара летом 2017 года у "Барселоны" за 222 миллиона евро, однако футболист недоволен уровнем чемпионата Франции и многими другими факторами, в связи с чем задумывается о возвращении в Испанию.
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|Команда
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|2
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|30
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|30
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|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
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|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
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|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
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|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
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|Страсбур
|30
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|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21