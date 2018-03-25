Пасторе: "Думаю, что Неймар не уйдёт из ПСЖ"

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе высказался по поводу слухов, согласно которым форвард парижан Неймар хочет покинуть клуб.

"Когда Неймар перешёл в ПСЖ, он был очень доволен. Конечно, этот клуб не "Барселона". Играть на стадионах в Испании, и во Франции - разные вещи. Но я думаю, что он не уйдёт. Я вижу это как игру в медиа, чем реальное желание" - цитирует Пасторе Marca.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара летом 2017 года у "Барселоны" за 222 миллиона евро, однако футболист недоволен уровнем чемпионата Франции и многими другими факторами, в связи с чем задумывается о возвращении в Испанию.

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