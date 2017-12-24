Пасторе: "Мне нравится "Интер" и я не прочь вернуться в Италию"

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Пасторе: "Мне нравится "Интер" и я не прочь вернуться в Италию"
Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе не исключил вероятности своего перехода в "Интер".

"Мой агент общался с руководством "Интера", но пока что мы никакой договоренности нет. Мне нравится "Интер" и я был бы не прочь вернуться в Италию, если бы мне пришлось покинуть ПСЖ. Впрочем пока ничего определенного я сказать не могу", - приводит слова Пасторе La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 28-летний Пасторе якобы уже попрощался с одноклубниками по ПСЖ.

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