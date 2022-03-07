Пасторе может быть наказан за свое поведение во время матча с "Барселоной"

Фото: инстаграм Хавьера Пасторе/Автор неизвестен

Аргентинскому полузащитнику "Эльче" Хавьеру Пасторе грозит серьезное наказание за оскорбление арбитра в матче 27-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (1:2), сообщает Infobae.

Инцидент произошел на 88-й минуте. Пасторе остался недоволен работой арбитра Алехандро Эрнандеса и назвал его "сыном шлюхи". Судья не услышал футболиста, так как аргентинец в этот момент находился не на поле. Впрочем, его услышал резервный арбитр и сообщил об этом Эрнандесу. За это Пасторе получил красную карточку и теперь ему грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей.

В нынешнем сезоне 32-летний Пасторе провел за "Эльче" 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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