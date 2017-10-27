Пасторе может перейти в "Челси"

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе, возможно, продолжит карьеру в "Челси", сообщает Le 10 Sport.

Издание предполагает, что речь о переходе 28-летнего аргентинца в лондонский клуб шла на встрече известного агента Киа Джурабчиана и спортивного директора парижан Антеру Энрике, состоявшейся на этой неделе.

Также отмечается, что ПСЖ наверняка расстанется с Пасторе в январе, чтобы исправить ситуацию с нарушением правил финансового фэйр-плей.

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