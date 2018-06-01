Пасторе может продолжить карьеру в АПЛ

Хавбек ПСЖ Хавьер Пасторе попал в сферу интересов "Вест Хэма".

Как сообщает Sportsmole, на трансфере игрока настаивает новый тренер клуба Мануэль Пеллегрини. Отмечается, что "молотобойцы" готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

Как сам Пасторе относится к возможному переходу в "Вест Хэм" неизвестно.

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